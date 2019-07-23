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Новый скандал с Сунь Яном на чемпионате мира. Теперь его вывел из себя британский пловец

Китайский пловец Сунь Ян кричит на британца ДанканаСкотта. Британский пловец Данкан Скотт бойкотирует церемонию награждения с китайцем Сунь Яном. Китайский пловец Сунь Ян (слева) кричит на британца Данкана Скотта (справа, в центре - Мартин Малютин). Фото REUTERS
Китайский пловец Сунь Ян кричит на британца ДанканаСкотта.
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Китайский пловец Сунь Ян снова оказался в центре скандала на чемпионате мира по водным видам спорта. После победы на дистанции 200 м вольным стилем британец Данкан Скотт, разделивший бронзу с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку обладателю золота и делать с ним фото на пьедестал почета.

 
21 июля. Кванджу. Мак Хортон, Сунь Ян и Габриэле Детти – призеры чемпионата мира на дистанции 400 метров вольным стилем.Австралиец оскорбил Сунь Яна. Это из-за допинга

Поведение соперник вывело из себя Сунь Яна, который что-то начал кричать в адрес Скотта. После исполнения гимна китаец снова пожал руки Малютину и серебряному призеру японцу Кацухиро Мацумото, а на выходе что-то пытался сказать британцу.

При этом Скотт пожал руки другим участникам церемонии награждения – Малютину и Мацумото. На нападки китайского пловца он не реагировал – в отличие от зрителей, которые бурно свистели во время награждения чемпиона.

Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.

В 2014 году Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.

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