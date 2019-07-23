Новый скандал с Сунь Яном на чемпионате мира. Теперь его вывел из себя британский пловец

Китайский пловец Сунь Ян снова оказался в центре скандала на чемпионате мира по водным видам спорта. После победы на дистанции 200 м вольным стилем британец Данкан Скотт, разделивший бронзу с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку обладателю золота и делать с ним фото на пьедестал почета.

Sun Yang sale sul podio e insulta il britannico Duncan Scott, giunto 3°, reo di non avergli stretto la mano! Fino a quando il nuoto dovrà sorbirsi le bizze di questo pazzo? pic.twitter.com/PohjLPQFVk — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 23, 2019

Поведение соперник вывело из себя Сунь Яна, который что-то начал кричать в адрес Скотта. После исполнения гимна китаец снова пожал руки Малютину и серебряному призеру японцу Кацухиро Мацумото, а на выходе что-то пытался сказать британцу.

При этом Скотт пожал руки другим участникам церемонии награждения – Малютину и Мацумото. На нападки китайского пловца он не реагировал – в отличие от зрителей, которые бурно свистели во время награждения чемпиона.

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019

Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.

В 2014 году Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.