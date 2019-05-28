Нереально горячее фото Ефимовой. Она свела с ума всех подписчиков

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена на пляже, а к ее груди прижаты два ананаса.

Пользователи остались в восторге от фотографии:

- Очень красивая и самая лучшая! - написал kidsstyle30.

- Огонь, - такой комментарий оставил tihonovivan.

- Прекрасная русалка! - написал danil81goal.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

Вот это фото Ефимовой! Но не лишние ли тут ананасы?