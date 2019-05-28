Нереально горячее фото Ефимовой. Она свела с ума всех подписчиков

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена на пляже, а к ее груди прижаты два ананаса.
Пользователи остались в восторге от фотографии:
- Очень красивая и самая лучшая! - написал kidsstyle30.
- Огонь, - такой комментарий оставил tihonovivan.
- Прекрасная русалка! - написал danil81goal.
Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.
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