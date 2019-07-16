Немецкий пловец Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ, Абросимов - 19-й

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным мирам спорта. В заплыве на 10 километров в открытой воде победу одержал немец Флориан Велльброк. На две десятые секунды отстал от него француз Марк-Антуан Оливье. Третий – Роб Муффельс из Германии. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал 19-м.
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
10 км, открытая вода
Финал
1. Флориан Велльброк (Германия) - 1:47.55,90
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) - отставание 0,20
3. Роб Муффельс (Германия) - 01,50
4. Кшиштоф Расовски (Венгрия) - 03,60
5. Джордан Уилимовски (США) - 05,10
6. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 05,10
19. Кирилл Абросимов (Россия) - 01.00,00
22. Евгений ДРАТЦЕВ (Россия) - 01.41,50
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