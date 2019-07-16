Немецкий пловец Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ, Абросимов - 19-й

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным мирам спорта. В заплыве на 10 километров в открытой воде победу одержал немец Флориан Велльброк. На две десятые секунды отстал от него француз Марк-Антуан Оливье. Третий – Роб Муффельс из Германии. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал 19-м.

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

10 км, открытая вода

Финал

1. Флориан Велльброк (Германия) - 1:47.55,90

2. Марк-Антуан Оливье (Франция) - отставание 0,20

3. Роб Муффельс (Германия) - 01,50

4. Кшиштоф Расовски (Венгрия) - 03,60

5. Джордан Уилимовски (США) - 05,10

6. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 05,10

19. Кирилл Абросимов (Россия) - 01.00,00

22. Евгений ДРАТЦЕВ (Россия) - 01.41,50