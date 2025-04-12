Немецкий пловец Мертенс установил мировой рекорд

Немецкий пловец Лукас Мертенс установил мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем.

На открытом чемпионате в Стокгольме 23-летний спортсмен показал результат 3 минуты 39,96 секунды. Он превзошел достижение своего соотечественника Пауля Бидермана, который на чемпионате мира 2009 года проплыл эту дистанцию за 3 минуты 40,07 секунды.

Мертенс является олимпийским чемпионом 2024 года, чемпионом Европы (2022). Также на его счету серебро и две бронзы на чемпионатах мира.