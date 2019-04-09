"Не думал о рекорде мира". Чупков - о победе на дистанции 200 метров брассом на ЧР

Российский пловец Антон Чупков признался, что не придает значения тому, что установил лучший результат сезона в мира на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России. 22-летний спортсмен показал результат 2 минуты 07,00 секунды.

- Сегодня не думал о рекорде мира, - приводит ТАСС слова Чупкова. - Показал лучший результат в мире, но для он меня это ничего не значит, потому что главное - работа к чемпионату мира. Чемпионат России - промежуточный старт, но проплыл я лучше, чем хотел.

Много кто за два-три месяца до чемпионата мира показывает лучший результат сезона, результаты, близкие к рекордам мира, а потом на основном старте разваливается. Поэтому моя задача - забыть об этом и работать дальше.

Напомним, чемпионат мира - 2019 пройдет в июле в южнокорейском Кванджу.

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