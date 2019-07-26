Мужская сборная России взяла серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на ЧМ

Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Они показали результат 7.01,81.

В составе команды выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин.

Золото выиграла команда Австралии (7.00,85), бронза у США (7.01,98).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Австралия (Клайд Льюис, Кайл Чалмерс, Александр Грэм, Мак Хортон) - 7.00,85

2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) - 7.01,81

3. США (Эндрю Селискар, Блейк Пьерони, Зак Эппл, Таунли Хэс) - 7.01,98

4. Италия (Филиппо Мегли, Габриэле Детти, Стефано Балло, Стефано ди Кола) - 7.02,01

5. Великобритания (Данкан Скотт, Кэлум Джарвис, Том Ден, Джеймс Гай) - 7.02,04

6. Китай (Цзи Синьцзие, Ван Шунь, Сюй Цзяюй, Сунь Ян) - 7.04,74

7. Бразилия (Луиз Мелу, Фернанду Шеффер, Жоау де Лукка, Брену Коррейя) - 7.07.64

8. Германия (Пауль Цельманн, Рафаэль Мирослав, Якоб Хайдтманн, Дамьян Вирлинг) - 7.07,65