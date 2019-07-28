Мужская сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира, женская команда вылетела

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Корея) состоялись предварительные соревнования по плаванию.

У мужчин в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием сборная России вышла в финал, показав лучший результат (3.30,72). За сборную России выступали Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев.

У женщин в аналогичной эстафете сборная России не сумела пробиться в финал. Россиянки заняли 12-е место (4.02,26) и вылетели. За Россию выступали Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова. Остальные дистанции прошли без участия россиян.

Чемпионат мира проходит с 12 по 28 июля.