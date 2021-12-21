Мужская сборная России стала третьей в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
19:08
Мужская сборная России стала третьей на дистанции 100 метров комплексом в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Россияне уступили командам США и Италии. Итальянцы выиграли заплыв с новым рекордом соревнований — 3 минуты 19,76 секунды.
В составе сборной России выступали Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев.
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