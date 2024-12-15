Мужская и женская сборные России прошли в финалы комбинированных эстафет на ЧМ

Мужская сборная России квалифицировалась в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

По итогам предварительных заплывов российские пловцы (Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков) показали второе время — 3 минуты 22,08 секунды.

Женская сборная России в составе Елизаветы Агапитовой, Юлии Ефимовой, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой с шестого места вышла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м (время в предварительных заплывах — 3 минуты 51,81 секунды).