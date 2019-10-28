Призер Олимпийских игр Владимир Морозов выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат России в Казани (5-10 ноября) будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Глазго.

Морозов выступает в Международной лиге плавания, по результатам которой он может отобраться для участия в чемпионате Европы.

— Морозов подтвердил, что выступит на чемпионате России. Антон Чупков эти соревнования пропустит, — цитирует «РИА Новости» Чепика.