Плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Плавание

Морозов выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде

14:18

Призер Олимпийских игр Владимир Морозов выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат России в Казани (5-10 ноября) будет квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Глазго.

Морозов выступает в Международной лиге плавания, по результатам которой он может отобраться для участия в чемпионате Европы.

— Морозов подтвердил, что выступит на чемпионате России. Антон Чупков эти соревнования пропустит, — цитирует «РИА Новости» Чепика.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191028/1560302391.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир