Морозов высказался о серебре в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде

Российский пловец Владимир Морозов поделился мнением о серебряной медали в комбинированной эстафете 4x50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

«Стараюсь какие-то эмоции сам найти перед каждым стартом. Все равно, когда много турниров, это превращается в рутину, тренировку. Пытаюсь придумать, на что разозлиться. Например, сейчас мотивировал себя тем, что итальянцы обыграли Россию на чемпионате Европы. Пытались взять реванш, но немного не получилось. Правда, все четыре команды были в пятнадцати сотых, поэтому обижаться на серебро нельзя. Грустно звучит? Устал, наверное», — сказал Морозов RT.

Он предположил, что минувший заплыв стал для него последним на этих соревнованиях, но допускает, что его могут поставить на еще один старт.

«Вчера думал, что сегодня закончу. Но 20,6... Хотелось бы еще раз попробовать помочь команде. Сам от себя не ожидал? Да, у меня была свадьба буквально три недели назад. Вылетело две недели тренировок. Ехал сюда с непонятными ощущениями», — добавил спортсмен.