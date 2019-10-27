Морозов стал вторым на турнире в Венгрии

Российский пловец Владимир Морозов стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште. Его результат 22,50 секунды.

Также Морозов стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем (46,42 секунды). В обеих программах он проиграл австралийцу Кайлу Чалмерсу.

Россиянин Кирилл Пригода стал третьим на дистанции 100 метров брассом (57,29). Первым стал британец Адам Пити (56,19), вторым — бразилец Фелипе Лима (57,04).

На дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин

Россиянка Вероника Андрусенко стала второй на дистанции 400 метров вольным стилем (4 минуты 2,10 секунды). Первое место заняла венгерка Айна Кешей (4.01,27).