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Пятикратный чемпион мира по плаванию Лифинцев: «Овечкин говорил обо мне? Нифига себе!»

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Российский пловец Мирон Лифинцев отреагировал на то, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упомянул о достижениях 18-летнего спортсмена в своем интервью.

«Александр Овечкин меня хвалил? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе... Нифига себе! Я впечатлен. Честно скажу — даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно», — приводит слова Лифинцева matchtv.ru.

С 10 по 15 декабря в Будапеште состоялся чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев завоевал пять золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4?50 м и 4?100 м и в мужской комбинированной эстафете 4?100 м. Он также является многократным чемпионом России.

Источник: matchtv.ru
Александр Овечкин
Мирон Лифинцев
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