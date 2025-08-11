Новости
11 августа, 15:19

Лифинцев — о неудаче в финале ЧМ-2025 на стометровке на спине: «Возможно, не расплылся к тому дню»

Павел Лопатко

Пловец Мирон Лифинцев считает, что не получил медаль на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира в Сингапуре из-за того, что не смог грамотно подготовиться к решающему заплыву.

«Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов. Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете», — цитирует ТАСС 19-летнего спортсмена.

Лифинцев отметил, что неудача на 60 процентов связана с психологией, а на 40 процентов — с физическим состоянием.

В финальном заплыве на дистанции 100 м на спине Лифинцев занял седьмое место. На турнире в Сингапуре он выиграл два золота: в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м и в комбинированной эстафете 4х100 м.

Источник: ТАСС
