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Минспорта отметила Чупкова, Дериглазову и Покровскую как спортсменов и тренера года

22:27
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В Москве прошло вручение наград лауреатам Национальной спортивной премии-2019.

Спортсменом года в 2019-м признан пловец Антон Чупков, спортсменкой года названа фехтовальщица Инна Дериглазова, а тренером года стала представительница синхронного плавания Татьяна Покровская.

Национальная спортивная премия вручается с 2010 года Министерством спорта РФ по результатам народного голосования и по итогам решения экспертного совета.

Премия в номинации «Спортивный парнас. Спортивная печатная и медиапродукция года» присуждена «СЭ».

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