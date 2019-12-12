Минспорта отметила Чупкова, Дериглазову и Покровскую как спортсменов и тренера года

В Москве прошло вручение наград лауреатам Национальной спортивной премии-2019.

Спортсменом года в 2019-м признан пловец Антон Чупков, спортсменкой года названа фехтовальщица Инна Дериглазова, а тренером года стала представительница синхронного плавания Татьяна Покровская.

Национальная спортивная премия вручается с 2010 года Министерством спорта РФ по результатам народного голосования и по итогам решения экспертного совета.

Премия в номинации «Спортивный парнас. Спортивная печатная и медиапродукция года» присуждена «СЭ».