Министр спорта Татарстана заявил, что Кубок мира по плаванию может пройти в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) готова провести в Казани Кубок мира по плаванию.

«В этом году у нас должен был пройти чемпионат в Казани. Пока мы с ними перенесли соревнования на 2028 год, и эти соревнования в календаре. И мы, возможно, вернемся к вопросу о том, чтобы провести Кубок мира в Казани. Если нормализуется ситуация, то они готовы отдать нам Кубок мира, провести его у нас», — цитирует Леонова РИА Новости Спорт.