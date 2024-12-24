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Министр спорта Татарстана заявил, что Кубок мира по плаванию может пройти в Казани

Руслан Минаев
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) готова провести в Казани Кубок мира по плаванию.

«В этом году у нас должен был пройти чемпионат в Казани. Пока мы с ними перенесли соревнования на 2028 год, и эти соревнования в календаре. И мы, возможно, вернемся к вопросу о том, чтобы провести Кубок мира в Казани. Если нормализуется ситуация, то они готовы отдать нам Кубок мира, провести его у нас», — цитирует Леонова РИА Новости Спорт.

Соревнования по&nbsp;водному поло на&nbsp;Чемпионате мира по&nbsp;водным видам спорта в&nbsp;Казани в&nbsp;2015 году. Сближение или формальность? Что означает перенос ЧЕ по водным видам спорта в Казани на 2028 год

Источник: РИА
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