Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 17:10

Министр спорта Дегтярев назвал решение World Aquatics следствием объединения федераций водных видов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о снятии запрета на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

«Решение World Aquatics снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду последовало сразу после приведения нашей структуры управления водными видами спорта в соответствие с международными стандартами и создания единой Федерации водных видов спорта России. Обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics. Результат не заставил себя ждать», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

В конце октября Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию. Федерацию водных видов спорта России возглавил Дмитрий Мазепин.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Читайте также
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Популярное видео
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рылов не выступит на чемпионате России на короткой воде

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости