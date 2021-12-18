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Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ по плаванию на короткой воде

18:14
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На чемпионате мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби состоялся финал на дистанции 100 метров баттерфляем у мужчин.

Россиянин Андрей Минаков пришел к финишу третьим. Победу одержал итальянец Маттео Ривольта, преодолевший дистанцию за 48,87 секунды. Отставание россиянина составило 0,34 секунды.

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Иван Шитик все материалы автора
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