Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ по плаванию на короткой воде

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби состоялся финал на дистанции 100 метров баттерфляем у мужчин.

Россиянин Андрей Минаков пришел к финишу третьим. Победу одержал итальянец Маттео Ривольта, преодолевший дистанцию за 48,87 секунды. Отставание россиянина составило 0,34 секунды.