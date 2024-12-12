Минаков стал четвертым на чемпионате мира на дистанции 200 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал канадец Илья Харун с результатом — 1.48,24 секунды. Россиянин отстал от лидера на 2,15 секунды.

Серебряным призером стал итальянец Альберто Раззетти (+0,40). Бронзу завоевал поляк Кшиштоф Хмелевски (+1,02).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.