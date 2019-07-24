Милак стал первым на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧМ в Кванджу, побив мировой рекорд Фелпса

Венгр Кристоф Милак занял первое место на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу (Корея) и побил мировой рекорд, показав время – 1 минуту и 50,73 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.51,51).
Второе место занял японец Дайя Сето - (1.53,86), третий – представитель ЮАР Чэд ле Кло (1.54,15).
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м баттерфляй
Финал
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 МР
2. Дайя Сето (Япония) – 1.53,86
3. Чэд ле Кло (ЮАР) – 1.54,15
4. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.54,39
5. Денис Кесиль (Украина) – 1.54,79
6. Зак Хартинг (США) – 1.55,69
7. Леонарду Деус (Бразилия) – 1.55,96
8. Тамаш Кендереши (Венгрия) – 1.57,10
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