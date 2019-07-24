Милак стал первым на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧМ в Кванджу, побив мировой рекорд Фелпса

Венгр Кристоф Милак занял первое место на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу (Корея) и побил мировой рекорд, показав время – 1 минуту и 50,73 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.51,51).

Второе место занял японец Дайя Сето - (1.53,86), третий – представитель ЮАР Чэд ле Кло (1.54,15).

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м баттерфляй

Финал

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 МР

2. Дайя Сето (Япония) – 1.53,86

3. Чэд ле Кло (ЮАР) – 1.54,15

4. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.54,39

5. Денис Кесиль (Украина) – 1.54,79

6. Зак Хартинг (США) – 1.55,69

7. Леонарду Деус (Бразилия) – 1.55,96

8. Тамаш Кендереши (Венгрия) – 1.57,10

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