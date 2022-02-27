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Сегодня, 20:57

Международная федерация плавания отменила юниорский чемпионат мира в Казани

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на официальной странице организации в Twitter.

Турнир должен был пройти 23-28 августа. В заявлении отмечается, что решении было принято после консультации со спортсменами и заинтересованными сторонами.

FINA также готова отказаться от проведения других турниров на территории России.

В Казани 17-22 декабря также запланировано проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/plavani-1775428945.html
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