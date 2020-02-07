Международная федерация плавания не намерена отбирать ЧМ у России

Член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что Международная федерация плавания (FINA) не предпринимает действий по переносу из России права проведения в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года и чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

— Нет никаких оснований считать, что что-то не в порядке, — цитирует ТАСС Сальникова. — Никаких сигналов и информации, что что-то идет вразрез с достигнутыми договоренностями, а самое главное, подписанными документами, нет. Никаких движений по переносу со стороны FINA не поступало.

Напомним, Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону ВАДА, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.