Международная федерация плавания назвала поведение Сунь Яна и Данкана Скотта неприемлемым

Международная федерация плавания (FINA) считает неприемлемым поведение китайского пловца Сунь Яна и британца Данкана Скотта во время церемонии вручения медалей чемпионата мира. После дистанции 200 м вольным стилем британец, разделивший бронзу с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку обладателю золота и делать с ним фото на пьедестал почета.

– Исполком FINA встретился сегодня в Кванджу, чтобы проанализировать ситуацию, произошедшую во время церемонии награждения, и отправил письма с предупреждениями Скотту и Сунь Яну. Оба участника вели себя неприемлемо, – приводит ТАСС сообщение организации.

Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.

В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Азиатских игр и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.