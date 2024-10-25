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Сегодня, 08:16

Мазепин остался единственным кандидатом на пост главы Федерации водных видов спорта России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) заявили, что Дмитрий Мазепин является единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России.

«Дмитрий Аркадьевич Мазепин является единственным кандидатом на пост президента федерации», — приводит ответ пресс-службы ВФП ТАСС.

Выборная конференция состоится 31 октября в Москве. 1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.

Источник: ТАСС
Плавание
Дмитрий Мазепин
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