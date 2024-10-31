Мазепин назвал приоритетом возвращение российских пловцов на международную арену

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин прокомментировал свое избрание на должность.

Он отметил, что все четыре федерации — Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду — будут равными партнерами.

«Подчеркну, у нас есть внешние вызовы, серьезные, мы должны помогать друг другу, как и все спортивные федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену, вернуть былые достижения. Россия все-таки спортивная держава. Это предложение, от которого я не мог отказаться, это моя родная федерация. Я более 10 лет возглавляю наблюдательный совет», — цитирует Мазепина ТАСС.