Мазепин избран на пост главы Федерации водных видов спорта России

Дмитрия Мазепина избрали на должность президента Федерации водных видов спорта России, сообщает ТАСС. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Ранее на голосовании, которое проходило в Олимпийском комитете России, Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду объединились в одну организацию.

25 октября стало известно, что Мазепин является единственным кандидатом на эту должность.