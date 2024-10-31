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Мазепин избран на пост главы Федерации водных видов спорта России

Руслан Минаев
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Дмитрий Мазепин.
Фото Telegram-канал Михаила Дегтярева.

Дмитрия Мазепина избрали на должность президента Федерации водных видов спорта России, сообщает ТАСС. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Ранее на голосовании, которое проходило в Олимпийском комитете России, Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду объединились в одну организацию.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

25 октября стало известно, что Мазепин является единственным кандидатом на эту должность.

Источник: ТАСС
Плавание
Дмитрий Мазепин
Синхронное плавание
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