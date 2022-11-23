Матыцин: «Мировой рекорд Колесникова доказал, что российские спортсмены являются бойцами»

Матыцин отреагировал на мировой рекорд Колесникова на чемпионате России по плаванию

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на результат Климента Колесникова на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы. Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а, напротив, продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды», — цитирует Матыцина ТАСС.

23 ноября россиянин на дистанции 50 м на спине показал результат 22,11 секунды, установив мировой рекорд.