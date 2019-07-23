Масс - чемпионка мира в стометровке на спине, Васькина - без медали

Канадка Кайли Масс выиграла золото на дистанции 100 м на спине. Россиянка Дарья Васькина не попала в медали, финишировав восьмой.

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

1500 м в/с

Финал

1. Симона Квадарелла (Италия) - 15.40,89

2. Сара Келер (Германия) - 15.48,83

3. Ван Цзианьцзихе (Китай) - 15.51,00

4. Эшли Твичелл (США) - 15,54,19

5. Мэдди Гоу (Австралия) - 15.59,40

6. Айна Кесей (Венгрия) - 16.01,35

7. Киа Мелвертон (Австралия) - 16.01,38

8. Мирейя Бельмонте (Испания) - 16.02,10

100 м н/с

Финал

1. Кайли Масс (Канада) - 58,60

2. Минна Атертон (Австралия) - 58,85

3. Оливия Смолига (США) - 58,91

4. Тэйлор Рак (Канада) - 58,96

5. Кайли Маккеон (Австралия) - 59,10

6. Кэтлин Бэйкер (США) - 59,56

6. Нацуми Сакаи (Япония) - 59,56

8. Дарья Васькина (Россия) - 59,74