Мартынычев стал седьмым на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде

Тунисский пловец Ахмед Жауади победил в заплыве на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Его результат — 14 минут 16,40 секунды.

Серебряным призером стал представитель Турции Кузей Тунчелли (14.20,64). Бронзу завоевал француз Дамьен Жоли (14.22,12).

Победитель чемпионата Европы-2019 среди юниоров россиянин Кирилл Мартынычев занял седьмое место (14.28,56).

Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.