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Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 м вольным стилем

20:34
Мартин Малютин. Фото AFP
Мартин Малютин. Фото AFP
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Россиянин Мартин Малютин завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров вольным стилем.

Его результат - 1 минута 44,79 секунды. Второй - Данкан Скотт из Великобритании (1.45,19). На третьем месте его соотечественик Томас Дин (1.45,34).

Ранее Малютин выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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