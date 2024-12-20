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Лифинцев: «Понти был признан лучшим на чемпионате мира вполне заслуженно»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский пловец Мирон Лифинцев поделился мнением о том, что лучшим спортсменом чемпионата мира на короткой воде в Будапеште был признан Ноэ Понти.

«Думаю, это вполне заслуженно. Он проплыл больше дистанций, хотя суммарно медалей меньше, поставил больше рекордов — у него два мировых. А у меня как бы юниорские, которые сильное никому не нужны в этом мире, поэтому я думаю, вс это вполне заслуженно. Не сожалею», — сказал Лифинцев в интервью телеканалу «Россия 24».

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

На ЧМ на короткой воде 18-летний россиянин выиграл пять золотых медалей. Благодаря своему выступлению он заработал не менее 25 тысяч долларов. Лифинцев на чемпионате мира на дистанции 100 м на спине также установил юниорский мировой рекорд (48,76 секунды).

Мирон Лифинцев
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