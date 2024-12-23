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Лифинцев рассказал, что мог бы стать теннисистом

Камила Абдурахманова
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев мог бы стать теннисистом, если бы не сосредоточился на карьере в плавании.

«Я об этом часто задумываюсь, думаю, что я бы занимался теннисом. Я им совсем чуть-чуть занимался, не сказать, что что-то понял, но мне было очень интересно. Я там еще попробовал баскетбол, но опыт был неприятный. У меня очень-очень-очень не получалось играть в команде, за что меня очень сильно ругали — приходилось много раз отжиматься. В футбол мы очень часто играем с друзьями, но я стою в воротах и, получается, тоже больше играю сам за себя. А теннис просто понравился — это персональный вид спорта, его интересно смотреть», — приводит слова Лифинцева ТАСС.

18-летний Лифинцев на чемпионате мира в Будапеште победил в двух личных дисциплинах и трех эстафетах.

Источник: ТАСС
Мирон Лифинцев
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