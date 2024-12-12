Лифинцев и Самусенко вышли в финал чемпионата мира на дистанции 50 м на спине

На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште завершились полуфинальные заплывы на дистанции 50 м на спине.

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Павел Самусенко вышли в финал. Лифинцев показал лучший результат в полуфиналах — 22,70 секунды. Самусенко — второй с результатом 22,72 секунды.

Финальный заплыв на дистанции 50 м на спине состоится в пятницу, 13 декабря.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.