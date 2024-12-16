Лифинцев и Пригода получат более 20 тысяч долларов призовых за выступление на чемпионате мира

Стало известно, сколько заработали российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода по итогам чемпионата мира на короткой воде 2024 года.

Как сообщает matchtv.ru, спортсмены за свое выступление получат более 20 тысяч долларов призовых каждый.

Из документов, имеющихся в распоряжении источника, следует, что Международная федерация плавания (World Aquatics) выплачивает за победу в турнире в личных дисциплинах и эстафетных видах по 10 тысяч долларов, за второе место — по 8 тысяч, за третье место — по 7 тысяч.

На чемпионате мира на короткой воде 18-летний Лифинцев завоевал 5 золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также три в эстафетах. На счету 28-летнего Пригоды 3 золота в командных дисциплинах и серебро на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

Соревнования проходили с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В них приняли участие 28 российских пловцов, которые выступали в нейтральном статусе. Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей.