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«Лейпциг» перед матчем с «Зенитом» дал стартовый состав на русском языке

19:52

«Лейпциг» перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» в своем Twitter дал стартовый состав на русском языке. Причем это было сделано в стиле звездных войн с заголовком «Эпизод 4».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Зенит — РБ Лейпциг

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