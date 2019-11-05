«Лейпциг» перед матчем с «Зенитом» дал стартовый состав на русском языке

«Лейпциг» перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» в своем Twitter дал стартовый состав на русском языке. Причем это было сделано в стиле звездных войн с заголовком «Эпизод 4».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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