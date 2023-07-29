Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Плавание

Сегодня, 17:41

Ледеки побила рекорд Фелпса по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская пловчиха Кэтлин Ледеки превзошла рекорд соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира.

29 июля 26-летняя спортсменка победила на дистанции 800 м вольным стилем на ЧМ-2023 в Фукуоке. Для нее это 16-я золотая медаль в карьере в личных соревнованиях.

Ледеки превзошла рекорд Фелпса, который завершил карьеру в 2016 году. На счету Майкла 15 личных золотых медалей.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.

плавание
Кэти Ледеки
Майкл Фелпс
1
2
Читайте также
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В World Aquatics недовольны отстранение россиян от соревнований

Шведка Шестрем установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем
Новости
RSS RSS
Все новости