Кузнецова и Суркова вышли в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем

Российские пловчихи Александра Кузнецова и Арина Суркова квалифицировались в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Кузнецова с результатом 25,75 заняла третье место в общем зачете по итогам квалификационных заплывов. Суркова (25,77) стала четвертой.

Также в квалификации участвовали Анита Грищенко (26,06) и Мария Осетрова (26,25), которые попали в 16 сильнейших в квалификации, но не сумели пробиться в полуфинал, поскольку от одной федерации могут пройти не более двух спортсменов.

Полуфиналы также пройдут во вторник, 11 августа. Финал состоится 12 августа.