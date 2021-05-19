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Кудашев занял седьмое место в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы

20:58

Российский пловец Александр Кудашев стал седьмым в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия). Он показал результат 1.56,33.

Победил венгр Кристоф Милак (1.51,10, рекорд чемпионатов Европы). Второе место занял итальянец Федерико Бурдиссо (+3,18). На третьей позиции еще один представитель Венгрии Тамаш Кендереши (+3,33).

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