Кудашев занял седьмое место в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы

Российский пловец Александр Кудашев стал седьмым в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия). Он показал результат 1.56,33.

Победил венгр Кристоф Милак (1.51,10, рекорд чемпионатов Европы). Второе место занял итальянец Федерико Бурдиссо (+3,18). На третьей позиции еще один представитель Венгрии Тамаш Кендереши (+3,33).