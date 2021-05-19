Кудашев занял седьмое место в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы
20:58
Российский пловец Александр Кудашев стал седьмым в плавании на 200 баттерфляем на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия). Он показал результат 1.56,33.
Победил венгр Кристоф Милак (1.51,10, рекорд чемпионатов Европы). Второе место занял итальянец Федерико Бурдиссо (+3,18). На третьей позиции еще один представитель Венгрии Тамаш Кендереши (+3,33).
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