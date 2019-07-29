Коротышкин считает, что сборная России может добиться больших успехов на Олимпиаде в Токио

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне пловец Евгений Коротышкин - о выступлении сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. Он считает, что российские пловцы могут успешно выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Это отличное достижение нашей команды, которая в последние годы стабильно улучшает результаты, — цитируют Коротышкина "Известия". — Радует, что отлично выступили как лидеры команды Юлия Ефимова и Владимир Морозов, так и молодые пловцы Дарья Васькина и Мартин Малютин. Наконец, именно на первенстве в Кванджу окончательно вошли в элиту Евгений Рылов и Климент Колесников, на которых и раньше возлагались большие надежды, но сейчас они стали стабильно показывать высокие результаты. С такой командой мы можем добиться больших успехов на Олимпиаде в Токио.

На чемпионате мира по водным видам спорта сборная России заняла третье место в медальном зачете.