Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Узбекистане

Россиянин Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира в Узбекистане.

В финальном заплыве он финишировал со временем 21,28 секунды.

Второе место заняли Исаак Купер из Австралии и Теонг Цен Вэй из Сингапура, которые показали одинаковый результат — 21,96 секунды.

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Россияне принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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