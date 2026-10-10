Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Узбекистане
Россиянин Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира в Узбекистане.
В финальном заплыве он финишировал со временем 21,28 секунды.
Второе место заняли Исаак Купер из Австралии и Теонг Цен Вэй из Сингапура, которые показали одинаковый результат — 21,96 секунды.
Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Россияне принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.
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