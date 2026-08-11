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Плавание

11 августа, 11:15

Корнев и Щеголев пробились в полуфинал чемпионата Европы на 100 м вольным стилем

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские пловцы Егор Корнев и Александр Щеголев квалифицировались в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Корнев показал результат 47,97 и стал пятым по итогам квалификационных заплывов. Щеголев занял десятое место с результом 48,36.

Кроме того, в квалификации участвовали Иван Гирев и Андрей Минаков. Гирев попал в топ-16, но не сумел пробиться в полуфинал, поскольку от одной федерации могут пройти не более двух спортсменов.

Полуфинальные заплывы также состоятся во вторник, 11 августа. 12 августа пройдет финал.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Плавание
Егор Корнев
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