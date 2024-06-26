Коновалов похвалил Ефимову за попытку отобраться на Олимпийские игры

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов похвалил Юлию Ефимову за попытку отобраться на Олимпийские игры.

«Юля не сдалась в сложной ситуации. Да, не получилось, но смысл не всегда в этом. Про такую историю надо снимать фильмы! А не про то, что у нас обычно снимают и приукрашивают все только в светлых тонах», — цитирует Коновалову Metaratings.ru.

32-летняя Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов. Она завоевала 17 наград: шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.