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Колосков считает, что Сафонов способен заменить Доннарумму в воротах «ПСЖ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«На сегодняшний день переход Сафонова в «ПСЖ» оправдывает себя. Даже когда Доннарумма был здоров, Матвей все равно получал игровую практику. Как только итальянец получал травму, то Сафонов сразу становился номером один. Он стабильно играет, что подтвердил буквально вчера. Я уверен, что он будет прибавлять.

Сможет ли Сафонов стать постоянным первым номером в «ПСЖ»? Тут нам трудно что-то говорить. Чтобы об этом рассуждать, нужно знать, как люди тренируются. По сути Матвея же и брали для того, чтобы он заменил Доннарумму. Смысл же был в этом? Значит, способности у него есть. А получится ли это на практике или нет, посмотрим», — сказал Колосков Legalbet.

23 декабря в матче 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» победил «Ланс» (1:1, пенальти 4-3) Сафонов отразил два удара в серии пенальти и принес парижанам победу.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 8 матчей в составе «ПСЖ», пропустил шесть мячей и три раза отыграл «на ноль».

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Вячеслав Колосков
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