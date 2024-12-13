Колобков: «Решение European Aquatics не упоминать россиян — это глупо, по-детски»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Это же не только в спорте происходит. Вообще происходит: и в жизни, и в политике — везде. Со стороны наших западных партнеров это смотрится глупо, по-детски. Как-то несерьезно для спортивных чиновников. Все-таки ждешь от них более серьезного подхода. Пока это все выглядит очень глупо. Хочется пожелать им все-таки не позориться, не делать глупых вещей. Спорт достоин того, чтобы быть сильным, независимым и уж точно не глупым, какими они себя выставляют», — сказал Колобков «СЭ».

Бывший министр спорта РФ также высказался о нынешнем поколении российских пловцов.

«Очень рад за наших ребят, которые участвовали. Сегодня я узнал, что их поздравил президент, назвал выступление успешным. Это действительно так. По сути, новое поколение приехало. Это говорит о том, что, несмотря на тяжелые годы, благодаря усилиям федерации, министерства спорт развивается. Несмотря на все давление. Это очень важно!» — добавил Колобков.

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.