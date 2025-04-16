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Плавание

16 апреля, 18:35

Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине на чемпионате России

Алина Савинова
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Климент Колесников завоевал золото на чемпионате России по плаванию в Казани на дистанции 50 м на спине.

24-летний спортсмен показал результат 23,90 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,01 секунды). Оба спортсмена выполнили норматив на чемпионат мира. Третье место в этом заплыве занял Мирон Лифинцев (24,51 секунды).

14 апреля Колесников также стал чемпионом России на дистанции 100 м на спине. Ранее стало известно, что пловец получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Плавание
Климент Колесников
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