Колесников стал победителем «Игр дружбы» на дистанции 50 метров на спине

Россиянин Климент Колесников занял первое место на международных соревнованиях «Игры дружбы» на дистанции 50 метров на спине. Он показал результат 24,16 секунды.

Второе место занял Павел Самусенко (24,70), замкнул тройку белорусский пловец Виктор Стаселович (25,13).

На Олимпиаде в Токио Колесников стал серебряным (100 метров на спине) и бронзовым (100 метров вольным стилем) призером. В его активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года.