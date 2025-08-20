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Плавание

20 августа 2025, 00:34

Колесников — о зарплатах пловцов в сборной России: «Больше ста тысяч рублей в месяц»

Сергей Разин
корреспондент

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, сколько получают пловцы в сборной России.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — сказал Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

25-летний Колесников стал обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который завершился 3 августа. На его счету первые места на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете.

Климент Колесников.«Когда доплыл — не хотел смотреть на табло». Климент Колесников — о золоте Сингапура

Источник: BB Tennis
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Климент Колесников
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