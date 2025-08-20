Колесников — о зарплатах пловцов в сборной России: «Больше ста тысяч рублей в месяц»

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, сколько получают пловцы в сборной России.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — сказал Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

25-летний Колесников стал обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который завершился 3 августа. На его счету первые места на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете.