Плавание

Сегодня, 20:05

Колесников: «У меня очень много медалей, на елке уже нет места для них»

Сергей Ярошенко

Пловец Климент Колесников рассказал, что делает со своей коллекцией медалей.

«У меня, если честно, этих всех медалей уже очень много, тем более если именно чемпионаты России брать, короткую воду... Уже не знаю, куда их вешать. Знаете, как мишура, гирлянда и игрушки на елку. Уже на елке места нет для них. Мне иногда проще просто отдать их, подарить всем этим ребятам, для которых это все в радость, развлечение», — цитирует Колесникова Odds.ru.

На прошедшем в Казани чемпионате России на короткой воде 25-летний Колесников завоевал четыре золотых медали.

Источник: Odds.ru
Плавание
Климент Колесников
