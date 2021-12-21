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Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби

23:30
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Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира 2021 года на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Лучшей спортсменкой стала Шивон Хоги из Гонконга.

Колесников выиграл золотые медали на дистанции 50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, в комбинированной эстафете 4x50 м и в эстафете 4x100 м вольным стилем. Также на счету 21-летнего пловца серебро на дистанции 100 м на спине и бронза в комбинированной эстафете 4x100 м.

Сборная России выиграла четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды и заняла четвертое место в общем зачете чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fina1908/status/1473335886142402560

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Карен Саркисян все материалы автора
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