Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби
23:30
Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира 2021 года на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Лучшей спортсменкой стала Шивон Хоги из Гонконга.
Колесников выиграл золотые медали на дистанции 50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, в комбинированной эстафете 4x50 м и в эстафете 4x100 м вольным стилем. Также на счету 21-летнего пловца серебро на дистанции 100 м на спине и бронза в комбинированной эстафете 4x100 м.
Сборная России выиграла четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды и заняла четвертое место в общем зачете чемпионата мира.
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