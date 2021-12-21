Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби

Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира 2021 года на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Лучшей спортсменкой стала Шивон Хоги из Гонконга.

Siobhan Haughey?? and Kliment Kolesnikov (RSF) have been awarded as the best individual swimmers of the 2021 FINA World Swimming Championships (25m) #swimming pic.twitter.com/NDSlFqH1mN — FINA (@fina1908) December 21, 2021

Колесников выиграл золотые медали на дистанции 50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, в комбинированной эстафете 4x50 м и в эстафете 4x100 м вольным стилем. Также на счету 21-летнего пловца серебро на дистанции 100 м на спине и бронза в комбинированной эстафете 4x100 м.

Сборная России выиграла четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды и заняла четвертое место в общем зачете чемпионата мира.