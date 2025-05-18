Колесников одержал победу на этапе Mare Nostrum в Монако на дистанции 50 м на спине

На этапе соревнований Mare Nostrum, которые прошли в Монако, российский пловец Климент Колесников занял первое место на дистанции 50 метров на спине с результатом 24,44 секунды. Второе место досталось поляку Ксаверию Масюку с результатом 24,76 секунды.

Кроме того, на этих соревнованиях россиянка Арина Суркова победила на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 25,73 секунды. Олег Костин стал серебряным призером в мужском заплыве на этой же дистанции с результатом 22,85 секунды. Роман Шевляков из России также завоевал серебро на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 51,80 секунды.

24-летний Колесников — серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Токио. На его счету также мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть побед на чемпионатах Европы.

Соревнования в Монако проходили с 17 по 18 мая.